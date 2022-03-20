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Леклер стал вторым в основной гонке Ф-3 после старта 13-м, Смоляр без очков из-за штрафа

Леклер стал вторым в основной гонке Ф-3 после старта 13-м, Смоляр без очков из-за штрафа
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Французский гонщик Виктор Мартинс одержал победу в основной гонке первого этапа сезона-2022 Формулы-3 в Бахрейне. Артур Леклер, несмотря на старт с 13-й позиции, сумел пробиться на второе место. Обладатель поул-позишен Франко Колапинто закончил гонку третьим, но из-за пятисекундного штрафа за несоблюдение границ трассы откатался на шестое место.

Российский пилот Александр Смоляр, стартовавший седьмым, быстро прорвался на третье место, однако повредил машину в борьбе с Романом Станеком, который в том же эпизоде заработал прокол. Позднее колесо проколол ещё один оппонент Смоляра — Исак Хаджар. Смоляр на повреждённой машине финишировал восьмым, однако получил 20-секундный штраф, так как его признали виновным в контакте с Хаджаром.

Формула-3. Основная гонка

1. Виктор Мартинс — 23 круга.
2. Артур Леклер +1,5.
3. Грегуар Соси +6,8.
4. Хуан Мануэль Корреа +9,0.
5. Франко Колапинто +11,1.
6. Оливер Берман +14,5.
7. Джек Кроуфорд +18,7.
8. Давид Видалес +23,0.
9. Уильям Аталато +23,6.
10. Кайлен Фредерик +23,8...
23. Александр Смоляр +38,7.

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