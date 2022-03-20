Президент ФИА объяснил, почему был уволен Майкл Маси
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что Майкл Маси был сменён на посту гоночного директора из-за давления, которое он испытывал в этой роли.
«После Гран-при Абу-Даби Маси находился под сильным давлением, в том числе со стороны директоров команд. ФИА решила снять с него давление и стресс, потому что он действительно через многое прошёл.
Мы благодарны ему за те три года, которые он провёл с нами, и за то, что он вложил в нас своё время. Но сейчас мы ведём с ним переговоры, чтобы он остался в ФИА, он важная фигура для нас. Поэтому наши люди ведут переговоры о другой должности для него», — приводит слова бен Сулайема RaceFans.
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