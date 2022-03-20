Герхард Бергер: сомневаюсь, что Майк Крэк может что-то исправить в «Астон Мартин»

Легенда Формулы-1 Герхард Бергер выразил сомнение в том, что «Астон Мартин» назначил правильного директора команды.
«Майк Крэк перешёл к ним из BMW, но он пришёл из DTM, где он не знал, почему его машина в один день была на первом ряду, а в другой — позади. Я не могу представить, чтобы он смог что-то исправить в Формуле-1.
Что касается Себастьяна Феттеля, то если почитать его высказывания, то создаётся впечатление, что он уже занимается совершенно другими вещами, чем Формула-1. Я помню Себастьяна, который относился к своим победам наиболее сосредоточенно и нацеленно на успех. В конечном итоге, однако, всё будет зависеть от того, сможет ли «Астон Мартин», базирующийся в Сильверстоуне, создать машину, способную участвовать в гонках на первых ролях», — приводит слова Бергера GPFans.
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