В Формуле-1 ввели два важных изменения в правила борьбы гонщиков

Один из двух новых гоночных директоров Формулы-1 Нильс Виттих рассказал командам о важных изменениях в подходе гоночной дирекции к работе в ходе гонок, сообщает журналист Адам Купер в своём «твиттере».



По данным Купера, теперь гоночный директор не будет говорить пилотам, что они обязаны вернуть позицию, которую отыграли с нарушением правил. Гонщик и его команда должны принять решение самостоятельно, но если они ошибочно решат не возвращать место, то затем получат штраф. Споров по радио насчёт необходимости вернуть позицию больше не будет, при этом вернуть место нужно в течение одного круга.



Кроме того, Виттих уточнил, что если два гонщика едут бок о бок на апексе поворота, то пилот, находящийся внутри, обязан оставить сопернику пространство шириной в машину и не может просто выдавить оппонента с трассы.