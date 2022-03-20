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Леклер прокомментировал свою победу на стартовом Гран-при Формулы-1

Леклер прокомментировал свою победу на стартовом Гран-при Формулы-1
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу своей победы в Гран-при Бахрейна, который открывал сезон-2022.

«Я очень счастлив. Последние два года были невероятно трудными для команды. Мы знали, что это будет большой шанс для нас, и ребята проделали такую невероятную работу по созданию этой потрясающей машины. Стартовали наилучшим образом. Поул-позиция, победа, быстрейший круг, первые два места с Карлосом — мы не могли надеяться на лучшее», — приводит слова Леклера BBC.

Гран-при Бахрейна. Итоговая квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 57 кругов
2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.598
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.675
4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.211
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +14.754
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +16.119
7. Эстебан Окон («Альпин») +19.423
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +20.386
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +22.390
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +23.064
11. Мик Шумахер («Хаас») +32.574
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +45.873
13. Александер Албон («Уильямс») +53.932
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +54.975
15. Ландо Норрис («Макларен») +56.335
16. Николас Латифи («Уильямс») +1:01.795
17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:03.827.
Серхио Перес («Ред Булл»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошли.

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