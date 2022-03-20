«Хаас» занимает третье место в Кубке конструкторов, «Альфа Ромео» — четвёртое

Американская команда Формулы-1 «Хаас» занимает третье место в Кубке конструкторов по итогам стартового этапа сезона-2022 — Гран-при Бахрейна. Швейцарский коллектив «Альфа Ромео» идёт четвёртым. В личном зачёте Шарль Леклер благодаря победе и быстрейшему кругу на восемь очков опережает Карлоса Сайнса.



Формула-1. Кубок конструкторов



1. «Феррари» — 44 очка

2. «Мерседес» — 27

3. «Хаас» — 10

4. «Альфа Ромео» — 9

5. «Альпин» — 8

6. «Альфа Таури» — 5.



Формула-1. Личный зачёт



1. Шарль Леклер («Феррари») — 26 очков

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 18

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 15

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 12

5. Кевин Магнуссен («Хаас») — 10

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 8

7. Эстебан Окон («Альпин») — 6

8. Юки Цунода («Альфа Таури») — 4

9. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.