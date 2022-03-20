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«Хаас» занимает третье место в Кубке конструкторов, «Альфа Ромео» — четвёртое

«Хаас» занимает третье место в Кубке конструкторов, «Альфа Ромео» — четвёртое
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» занимает третье место в Кубке конструкторов по итогам стартового этапа сезона-2022 — Гран-при Бахрейна. Швейцарский коллектив «Альфа Ромео» идёт четвёртым. В личном зачёте Шарль Леклер благодаря победе и быстрейшему кругу на восемь очков опережает Карлоса Сайнса.

Формула-1. Кубок конструкторов

1. «Феррари» — 44 очка
2. «Мерседес» — 27
3. «Хаас» — 10
4. «Альфа Ромео» — 9
5. «Альпин» — 8
6. «Альфа Таури» — 5.

Формула-1. Личный зачёт

1. Шарль Леклер («Феррари») — 26 очков
2. Карлос Сайнс («Феррари») — 18
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 15
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 12
5. Кевин Магнуссен («Хаас») — 10
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 8
7. Эстебан Окон («Альпин») — 6
8. Юки Цунода («Альфа Таури») — 4
9. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.

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