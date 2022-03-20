В «Ред Булл» назвали вероятную причину сходов Ферстаппена и Переса в Бахрейне

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» назвала предварительную причину сходов обоих своих гонщиков — Макса Ферстаппена и Серхио Переса — под финиш стартового этапа сезона-2022 — Гран-при Бахрейна.



«Трудно принять такой результат. Нам нужно провести полноценное расследование, но похоже, что на обоих болидах «Ред Булл» возникли проблемы с топливным насосом», — гласит сообщение команды в «Твиттере».

Гран-при Бахрейна. Итоговая квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 57 кругов

2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.598

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.675

4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.211

5. Кевин Магнуссен («Хаас») +14.754

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +16.119

7. Эстебан Окон («Альпин») +19.423

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +20.386

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +22.390

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +23.064

11. Мик Шумахер («Хаас») +32.574

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +45.873

13. Александер Албон («Уильямс») +53.932

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +54.975

15. Ландо Норрис («Макларен») +56.335

16. Николас Латифи («Уильямс») +1:01.795

17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:03.827.

Серхио Перес («Ред Булл»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошли.