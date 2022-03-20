Сайнс рассказал об обгоне Ферстаппена и прокомментировал дубль «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги стартовой гонки сезона-2022 Формулы-1, которая проходила в Бахрейне. Напомним, её победителем стал напарник испанца Шарль Леклер, сам Сайнс пришёл на финиш вторым.
«Поздравляю Шарля и команду. Мы вернули себе первое и второе место, а это то, где мы и должны быть. Упорная работа приносит свои плоды, и мы на вершине.
Для меня это был очень сложный уик-энд, не буду врать. Сегодня у меня не было темпа, но мне удалось удержаться и принести команде подиум. В ближайшие несколько дней мне предстоит проделать домашнюю работу, и я уверен, что вернусь более сильным.
Обгон Ферстаппена? На рестарте у меня был хороший шанс, потому что я чисто стартовал позади Шарля и Макса, Макс хорошо защищался, если честно. Вдруг я увидел мигающие красные огни сзади машины Макса и подумал: «Хорошо, сейчас у меня есть шанс», и я пошёл на это. Ему не повезло, он ехал достаточно хорошо, чтобы стать вторым, но у меня была хорошая погоня за ним», — приводит слова Сайнса BBC.
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