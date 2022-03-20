Хэмилтон: я так рад видеть, что у «Феррари» снова хорошо идут дела

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1.



«Прежде всего мои поздравления «Феррари». Я так рад видеть, что у них снова хорошо идут дела. Эта команда с такой историей. Здорово видеть Шарля и Сайнса на подиуме — очень за них рад.



Это была очень трудная гонка. У нас были проблемы на протяжении тренировок, и это лучший результат, которого мы могли достичь. Мы добились максимума, я рад этим очкам.



Парни на базе работают очень упорно. Исправление не обещает быть быстрым. Я считаю, что у нас уже долгое время наиболее цельная команда. Мы все знаем, что просто нужно упорно работать, ведь впереди долгий путь», — приводит слова Хэмилтона BBC.

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