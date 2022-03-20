Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: я так рад видеть, что у «Феррари» снова хорошо идут дела

Хэмилтон: я так рад видеть, что у «Феррари» снова хорошо идут дела
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1.

«Прежде всего мои поздравления «Феррари». Я так рад видеть, что у них снова хорошо идут дела. Эта команда с такой историей. Здорово видеть Шарля и Сайнса на подиуме — очень за них рад.

Это была очень трудная гонка. У нас были проблемы на протяжении тренировок, и это лучший результат, которого мы могли достичь. Мы добились максимума, я рад этим очкам.

Парни на базе работают очень упорно. Исправление не обещает быть быстрым. Я считаю, что у нас уже долгое время наиболее цельная команда. Мы все знаем, что просто нужно упорно работать, ведь впереди долгий путь», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Новость по теме
В «Ред Булл» назвали вероятную причину сходов Ферстаппена и Переса в Бахрейне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022