Леклер признался, что специально пропускал Ферстаппена на стартовой прямой

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё сражение за победу в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1 с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Голландец дважды опережал монегаска на стартовой прямой, но Леклер успешно контратаковал на прямой перед четвёртым поворотом.
«Я старался быть максимально умным. Чтобы максимально использовать DRS, я пытался пораньше затормозить в первом повороте, чтобы оказаться позади него в точке детекции DRS — и это сработало дважды. Я вернул первую позицию. Невероятно рад, что мы справились», — приводит слова Леклера Crash.
Гран-при Бахрейна. Итоговая квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») — 57 кругов
2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.598
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.675
4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.211
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +14.754
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +16.119
7. Эстебан Окон («Альпин») +19.423
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +20.386
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +22.390
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +23.064
11. Мик Шумахер («Хаас») +32.574
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +45.873
13. Александер Албон («Уильямс») +53.932
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +54.975
15. Ландо Норрис («Макларен») +56.335
16. Николас Латифи («Уильямс») +1:01.795
17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:03.827.
Серхио Перес («Ред Булл»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошли.
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