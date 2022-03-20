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Вольф: перейдя на «хард», мы словно добровольно засунули руку в унитаз

Вольф: перейдя на «хард», мы словно добровольно засунули руку в унитаз
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал третий и четвёртый результаты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла на Гран-при Бахрейна Формулы-1.

«Если бы мы стали третьим и четвёртым в прошлом году, то это было бы очень-очень разочаровывающе, но в этом году, думаю, мы прыгнули выше головы. С учётом сходов «Ред Булл» это фантастический результат.

Думаю, по чистому темпу на шинах «софт» мы были почти на уровне, пока шины не начали деградировать. Да, не на уровне Шарля, но на уровне остальных. Однако у нас слишком высокая деградация.

Мы попробовали что-то иное, перейдя на «хард», но по факту словно добровольно засунули руку в унитаз. Эти шины были на каждом круге на секунду медленнее — что ж, мы извлекли урок. Так что, возможно, 35 секунд, на которые мы отставали, это чересчур для нас», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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