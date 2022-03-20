Хорнер отреагировал на сход двух пилотов «Ред Булл» в стартовой гонке Формулы-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу первой гонки Формулы-1 в сезоне-2022, которая состоялась в Бахрейне. Напомним, два пилота австрийской команды сошли с дистанции, хотя по ходу заезда претендовали на места в тройке.

«Это была жестокая гонка для нас. Похоже, что у обеих машин схожие проблемы, мы пока не знаем точно, что это такое, но мы должны понять, что послужило причиной.

Конечно, Макс был разочарован, он рассчитывал на второе место, но я думаю, что у «Феррари» сегодня была более быстрая машина, так что поздравляю их с победой. Финиш без очков — это тяжело для нас, но впереди длинный сезон.



Мы должны быстро разобраться с проблемами машины. В целом было обидно не завоевать подиум сегодня, но мы знаем, что у нас хорошая машина, нам просто нужно решить эти проблемы с надёжностью.



Гонка между Максом и Шарлем Леклером была захватывающей. Если у нас будет такой сезон, то это будет очень интересно. Так что отрицательный момент — ноль очков, но положительный — мы знаем, что у нас отличная машина», — приводит слова Хорнера BBC.