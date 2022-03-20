Ньюгарден выиграл гонку IndyCar на овале в Техасе, Эрикссон — третий, Грожан сошёл

Гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден стал победителем гонки IndyCar на овале в Техасе. Стоит отметить, что он обогнал своего напарника Скотта Маклафлина в последнем повороте последнего круга гонки. Пилотов разделили 0,0669 секунды. Тройку сильнейших замкнул Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси»).

IndyCar. Второй этап. Техас.

1. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 248 кругов.

2. Скотт Маклафлин («Пенске») +0.0669

3. Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси») +1.3537

4. Уилл Пауэр («Пенске») +15.2230

5. Скотт Диксон («Чип Гэнасси») +15.6736

6. Джимми Джонсон («Чип Гэнасси») +18.0939

7. Алекс Палоу («Чип Гэнасси») +19.1937

8. Симон Пажно («Мейер Шан Рейсинг») +22.4649

9. Сантино Феруччи («РейхолЛеттерман Лэниган Рейсинг») +24.4149

10. Ринус Викей («Эд Карпентер Центр») +25.4840

12. Колтон Херта («Андретти Автоспорт») +1 круг

15. Пато О'Уорд («Макларен») +1 круг

16. Каллум Айлотт («Юнос Холингер Рейсинг») +1 круг

19. Кристиан Лундгор («Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг») — сошёл

26. Ромен Грожан («Андретти Автоспорт») — сошёл.