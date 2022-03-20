«Я «сварил» задние шины». Боттас объяснил провал на старте Гран-при Бахрейна

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас объяснил, почему на старте гонки Гран-при Бахрейна он откатился с шестого места на 14-е. В итоге финн завершил гонку на шестой позиции.
«Старт стал катастрофой. У меня очень сильно пробуксовали колёса, я практически «сварил» задние шины. Поэтому на протяжении первого круга я был лёгкой мишенью. Но затем я хорошо отыгрался. Стратегия и темп были хорошими. В целом всё прошло воодушевляюще», — приводит слова Боттаса Motosport-Magazin.
«Мы двигались шаг за шагом, так как знали, что у нас есть машина для возвращения в топ-10. Да, есть в чём прибавить, но это только первая гонка года. Нашим приоритетом была надёжность, и я доволен, что мы сумели финишировать обеими машинами и у нас была скорость», — добавил финн в пресс-релизе команды.
- 20 марта 2022
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