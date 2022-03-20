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Марко считает, что по чистой скорости «Ред Булл» впереди «Феррари»

Марко считает, что по чистой скорости «Ред Булл» впереди «Феррари»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что пусть Макс Ферстаппен не сумел окончательно опередить на трассе Шарля Леклера во время гонки Гран-при Бахрейна, но потенциально болид «быков» был быстрее.

«Мы были удивлены скоростью „Феррари“. Однако я все равно полагаю, что если бы мы были впереди, то наша жизнь стала бы проще. Когда ты едешь впереди, то всё совсем по-другому. Если бы Макс лидировал, то всё смотрелось бы по-другому», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Гран-при Бахрейна. Итоговая классификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 57 кругов
2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.598
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.675
4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.211
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +14.754
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +16.119
7. Эстебан Окон («Альпин») +19.423
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +20.386
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +22.390
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +23.064
11. Мик Шумахер («Хаас») +32.574
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +45.873
13. Александер Албон («Уильямс») +53.932
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +54.975
15. Ландо Норрис («Макларен») +56.335
16. Николас Латифи («Уильямс») +1:01.795
17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:03.827
Серхио Перес («Ред Булл»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошли.

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