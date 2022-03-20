«Трудно принять такое». Перес — о потере подиума на последнем круге Гран-при Бахрейна

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал сход на последнем круге гонки Гран-при Бахрейна.
«Старт сезона должен был стать отличным, но, к сожалению, мы не сумели добиться результата, на который надеялись. Очень разочаровывает. Подиум был у нас в кармане до последнего круга. За пару кругов до конца я мог почувствовать, что теряю мощность. Мы знали, что возникла проблема, и мы знали, что случилось у Макса. У меня была схожая проблема — сейчас мы думаем, что дело было в топливной системе, и по сути мотор просто остановился.
Трудно принять такое, но мы будем смотреть на позитив и вернёмся сильнее на следующей неделе в Джидде. Уверен, мы докопаемся до сути проблемы, у нас отличная команда, я в неё верю. Это лишь первая гонка сезона», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
- 20 марта 2022
-
23:10
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:49
-
22:43
-
22:38
-
22:33
-
22:10
-
21:48
-
21:43
-
21:27
-
21:17
-
21:15
-
21:11
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
19:43
-
19:38
-
18:28
-
17:35
-
16:54
-
16:39
-
15:48
-
14:58
-
14:03
-
13:12
-
13:00
-
12:43
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:06
-
10:34