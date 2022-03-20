«Трудно принять такое». Перес — о потере подиума на последнем круге Гран-при Бахрейна

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал сход на последнем круге гонки Гран-при Бахрейна.



«Старт сезона должен был стать отличным, но, к сожалению, мы не сумели добиться результата, на который надеялись. Очень разочаровывает. Подиум был у нас в кармане до последнего круга. За пару кругов до конца я мог почувствовать, что теряю мощность. Мы знали, что возникла проблема, и мы знали, что случилось у Макса. У меня была схожая проблема — сейчас мы думаем, что дело было в топливной системе, и по сути мотор просто остановился.



Трудно принять такое, но мы будем смотреть на позитив и вернёмся сильнее на следующей неделе в Джидде. Уверен, мы докопаемся до сути проблемы, у нас отличная команда, я в неё верю. Это лишь первая гонка сезона», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».