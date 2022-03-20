Гуаньюй Чжоу отреагировал на финиш в очках в дебютной гонке в Формуле-1

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал финиш на 10-м месте в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1. Таким образом, китаец набрал одно очко в своём дебютном Гран-при.



«Я так рад, нет слов. Сегодня столько эмоций, но моя первая мысль — о команде: невероятно наблюдать, как после столь упорной работы мы оказались сегодня в таком положении. Моей главной мечтой было выступить в Ф-1 и затем набрать очки, и сегодня мы реализовали обе.



У меня была проблема на старте, машина в первом повороте перешла в режим, не дававший мотору заглохнуть, и после этого я знал, что мне нужно сделать что-то особенное, чтобы отыграться. Я сильно атаковал, догнал Валттери, а затем, когда выехал сейфти-кар, снова потерял позицию, прежде чем вновь забраться в топ-10 — настоящие американские горки. Я никогда не забуду этот день, буду наслаждаться моментом какое-то время», — приводит слова Чжоу пресс-служба «Альфа Ромео».