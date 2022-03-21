Бинотто высказался по поводу успешного старта «Феррари» в новом сезоне Формулы-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что результат первой гонки Формулы-1 в этом сезоне стал для него неожиданным. Напомним, пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли первые два места.
«Это фантастика. Такой хороший результат был неожиданным. Я думаю, это была отличная гонка. Шарль отстоял свою позицию, и было так приятно видеть, как он сражался и боролся за победу.
Мы остались на шинах «медиум», потому что, по расчётам, Ферстаппену должно было потребоваться две секунды на круг, чтобы догнать Шарля в конце гонки, а две секунды — это очень много.
Так или иначе, Шарль легко справлялся с шинами. Он чувствовал себя комфортно, поэтому для нас было проще всего остаться и попытаться закрепить позицию», — приводит слова Бинотто BBC.
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