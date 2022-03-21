«Разочаровывающий и болезненный опыт». «Макларен» — о Гран-при Бахрейна

Босс «Макларена» Андреас Зайдль высказался по поводу стартового этапа Формулы-1, который проходил в Бахрейне. Напомним, пилоты «Макларена» не сумели заработать очки.

«Как и ожидалось, после трудных для нас пятницы и субботы в Бахрейне, воскресная гонка стала продолжением проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Нам пришлось управлять множеством различных параметров на протяжении всей гонки, и это не позволило нам быть конкурентоспособными. Спасибо Ландо и Даниэлю, которые упорно сражались весь уик-энд вместе с командой здесь в Бахрейне.

Это был разочаровывающий и болезненный опыт для всех в команде, и, конечно, для всех наших замечательных болельщиков. Сейчас мы подробно анализируем, почему мы на таком уровне, и работаем изо всех сил, чтобы как можно быстрее повысить производительность машины.

Мы надеемся, что все уроки сегодняшней гонки, первой, когда мы прошли полную гоночную дистанцию на этом автомобиле, помогут нам подготовиться и быть в лучшем положении к следующим выходным», — приводит слова Зайдля BBC.

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