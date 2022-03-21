Фернандо Алонсо рассказал, с какими трудностями он столкнулся на Гран-при Бахрейна

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу итогов Гран-при Бахрейна, где испанец занял девятое место.

«Я счастлив заработать два очка в первой гонке сезона. Было нелегко из-за высокой деградации шин, чего мы все ожидали перед гонкой. Мы много защищались в первом отрезке и довольно сильно атаковали, так что, возможно, это была не совсем идеальная гонка. Мы должны продолжать изучать эти новые шины, и, вероятно, это будет важной темой на протяжении всего сезона.



В целом, я думаю, что обгонять стало легче, потому что у всех компаундов шин разный уровень, и следовать за теми, кто впереди, стало лучше. В следующие выходные мы поедем в Саудовскую Аравию, где, несомненно, будет другой набор задач», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».