Гюнтер Штайнер назвал лучший мотор Формулы-1 на данный момент

Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил мнение о том, что мотор «Феррари» сейчас является наиболее мощным среди всех команд Формулы-1.

Напомним, на стартовом Гран-при сезона-2022 два пилота итальянской команды, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, заняли первое и второе место соответственно.

«Я думаю, что двигатель Феррари» сейчас является лучшим. Искренне так считаю, и это большая заслуга для них, потому что они были в том же положении, что и мы. Им пришлось вынести много дерьма от людей по этому поводу, а они просто вернулись, сделали свою домашнюю работу и показали результат», — приводит слова Штайнера Autosport.

Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что результат первой гонки Формулы-1 в этом сезоне стал для него неожиданным.

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