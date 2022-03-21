Гюнтер Штайнер назвал лучший мотор Формулы-1 на данный момент

Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил мнение о том, что мотор «Феррари» сейчас является наиболее мощным среди всех команд Формулы-1.
Напомним, на стартовом Гран-при сезона-2022 два пилота итальянской команды, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, заняли первое и второе место соответственно.
«Я думаю, что двигатель Феррари» сейчас является лучшим. Искренне так считаю, и это большая заслуга для них, потому что они были в том же положении, что и мы. Им пришлось вынести много дерьма от людей по этому поводу, а они просто вернулись, сделали свою домашнюю работу и показали результат», — приводит слова Штайнера Autosport.
Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что результат первой гонки Формулы-1 в этом сезоне стал для него неожиданным.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 21 марта 2022
-
12:44
-
11:45
-
10:30
-
09:43
-
00:36
- 20 марта 2022
-
23:32
-
23:21
-
23:10
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:49
-
22:43
-
22:38
-
22:33
-
22:10
-
21:48
-
21:43
-
21:27
-
21:17
-
21:15
-
21:11
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
19:43
-
19:38
-
18:28
-
17:35
-
16:54
-
16:39
-
15:48
-
14:58
-
14:03
-
13:12