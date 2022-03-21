Норрис: впереди «Макларен» ждёт много боли

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что его команде предстоит много работы впереди, поскольку результаты Гран-при Бахрейна были неудовлетворительными.

«Я ожидаю много боли. Думаю, нам всем нужно осознать тот факт, что впереди нас ждёт много испытаний. Наша команда жаждет гораздо большего. То, что мы имеем на данный момент, нам совсем не нравится, но мы должны привыкнуть к этому.



Думаю, мы уже были в таком положении несколько лет назад, и я надеюсь, что мы сможем сохранить оптимизм. Команда должна разобраться в ситуации», — приводит слова Норриса GPFans.

Ранее по поводу стартового этапа Формулы-1 высказался босс «Макларена» Андреас Зайдль.

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