Хэмилтон: в конечном счёте мы выполнили свою работу лучше, чем «Ред Булл»
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что сумел завоевать подиум на Гран-при Бахрейна Формулы-1 после сходов двух представителей «Ред Булл» под занавес гонки — голландца Макса Ферстаппена и мексиканца Серхио Переса.
«Конечно, нам повезло, но в конечном счёте мы выполнили свою работу лучше: наша надёжность выше. Так что я бы не сказал, что это удача: это результат упорной работы каждого. Но сезон будет очень длинным. Борьба будет упорной, а мы любим вызовы. Я действительно наслаждаюсь вызовами. Возможность работать с большими командами, которые полны голодными до успеха людьми, сконцентрированными на общей цели — привилегия для нас всех», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
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