В Формуле-1 отреагировали на обстрел Джидды. В эти выходные она должна принять Гран-при

Проведение Гран-при Саудовской Аравии в Джидде в ближайший уик-энд может оказаться под угрозой. В воскресенье, 20 марта, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» провело ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. При этом ряд ракет достиг намеченных целей. В Саудовской Аравии признали, что после обстрелов временно снижена эффективность работы одного из нефтеперерабатывающих заводов внутри страны.



Британское издание The Sun направило запрос в Формулу-1 и получило ответ, что руководители чемпионата мира «следят за ситуацией» в Саудовской Аравии.



Отметим, что Saudi Aramco является официальным спонсором Формулы-1, а также титульным спонсором команды «Астон Мартин».