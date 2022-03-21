Авторитетный журналист назвал вероятную причину двойного схода «Ред Булл»

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз проанализировал проблемы пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, которые привели к сходу обоих гонщиков незадолго до финиша Гран-при Бахрейна. По мнению Хьюза, проблема с топливным насосом на обеих машинах была вызвана кавитацией топлива.



Кавитация — это явление, при котором температура топлива начинает расти, когда в баках его остаётся слишком мало, и оно сильнее ударяется о стенки. Рост температуры в конечном счёте приводит к испарению части топлива, из-за чего в топливном насосе возникают воздушные пробки. Перепады давления в насосе через некоторое время могут повредить его.



В нынешнем сезоне проблема кавитации стала серьёзнее из-за использования нового топлива Е10, которое работает при более высокой температуре. Однако в «Ред Булл» не успели полноценно проверить работу топливной системы на тестах из-за того, что слишком много работали с обновлениями машины. Поэтому проблемы с кавитацией стали для «быков» неприятным сюрпризом во время гоночного уик-энда в Бахрейне, заключает Хьюз.

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