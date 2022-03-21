Сайнс: борьба с Леклером за победу в чемпионате — это отличная проблема для «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о том, что он жаждет борьбы со своим напарником по команде Шарлем Леклером за победу в этом сезоне Формулы-1.
«Борьба друг с другом за победу в чемпионате — это отличная проблема. Это просто отличная новость для «Феррари» и для нас, потому что борьба за вершину — это то место, где «Феррари» должна быть, и это то место, где мы с Шарлем хотим быть в нашей жизни.
Перед гонкой мы с Шарлем работали вместе, и первое, что мы сказали друг другу, это то, как хорошо чувствовать себя, стартуя первым и третьим, и наконец-то бороться за что-то большее, причем вместе. У нас был момент, когда мы просто поняли, что в этом году мы в борьбе, и это был хороший момент, чтобы поразмышлять и понять, что в этом смысле нам повезло гораздо больше, чем в прошлом году, и у нас впереди отличная борьба», — приводит слова Сайнса RaceFans.
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