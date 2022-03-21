Марко рассказал, кто виноват в неудачном выступлении Ферстаппена в Бахрейне

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу итогов Гран-при Бахрейна, в котором оба пилота австрийской команды сошли с дистанции. Напомним, Макс Ферстаппен на протяжении большей части гонки шёл вторым, уступая гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, и Марко считает, что вина за это лежит на команде.

«Максу действительно сказали сдерживаться во время обгонов. Если бы он ехал в нормальном темпе, он был бы впереди Леклера. А когда ты впереди, это совсем другая история. Но наша деградация шин была невероятно выше, чем у «Феррари», и мощность двигателя «Феррари» также была очень впечатляющей. Но всё же, если бы Макс был впереди Леклера, возможно, гонка сложилась бы иначе. Всё дело в нашей стратегии. Так что это была наша ошибка, а не Макса», — приводит слова Марко Motorsport.

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