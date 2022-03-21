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Хэмилтон: на решение фундаментальных проблем понадобится больше времени

Хэмилтон: на решение фундаментальных проблем понадобится больше времени
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об итогах Гран-при Бахрейна, на котором он смог завоевать подиум после двойного схода гонщиков «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

«Конечно, мы изучили много данных на прошлой неделе, но скорость «Феррари» и «Ред Булл» на прямых всё равно отличается от нашей. Болидом довольно тяжело управлять, но могло быть и хуже. Надеюсь, что к следующему уик-энду мы найдём в чём прибавить, но на решение фундаментальных проблем понадобится больше времени», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Crash.

Напомним, по итогам гонки победу одержал Шарль Леклер, его напарник по «Феррари» Карлос Сайнс стал вторым. Хэмилтон финишировал третьим, Джордж Расселл — четвёртым.

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