Петров: тяжело сказать, как бы выступил Мазепин в Бахрейне

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров высказался о выступлении «Хааса» на Гран-при Бахрейна и отметил, что ему сложно сказать, как бы выступил Никита Мазепин в этой гонке, если бы сохранил место в американской команде.



«Возможно, они совсем не дорабатывали машину в прошлом году, ездили на последних местах, и теперь «бам» – выстрелили. Великолепный результат, пятое место. Конечно, Мику пока тяжело, видимо, вкатиться. Но это первый этап, нужно два-три, а то и четыре этапа. Есть много проблем у команд.



Проехал бы Никита так же быстро? Тяжело сказать, к сожалению, ответа на этот вопрос нет. И, к сожалению, никто на этот вопрос не ответит. Даже не знаю, что сказать. Уверен, что на второй год Никита смог бы побороться с Миком, но, к сожалению, мы это не увидим», — сказал Петров в ответе на вопросы болельщиков в телеграм-канале «Русские парни из F1».