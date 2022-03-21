Хэмилтон побил сразу два рекорда на Гран-при Бахрейна

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон на Гран-при Бахрейна стал обладателем сразу двух рекордов.



На гонке в Бахрейне Хэмилтон занял третье место, став единственным пилотом, поднимавшимся на подиум на протяжении 16 сезонов подряд. Кроме того, для Льюиса это был 250-й очковый финиш, что также является рекордом в истории Формулы-1.



Напомним, победу на Гран-при Бахрейна одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место по итогам гонки занял его напарник Карлос Сайнс. Хэмилтон на протяжении большей части гонки шёл на пятой позиции, однако поднялся на третью после последовательных сходов пилотов «Ред Булл» — действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена и Серхио Переса.