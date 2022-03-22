Зак Браун прокомментировал провал «Макларена» в Бахрейне

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котором Даниэль Риккардо пришёл к финишу 14-м, а Ландо Норрис финишировал 15-м.



«Болельщики «Макларена», мы так же, как и вы, разочарованы нашими результатами в этот уик-энд, но как команда мы полны решимости как никогда. Вот почему наш девиз в «Макларене» — «Бесстрашно идти вперёд». Независимо от того, что нам угрожает, мы будем продолжать делать то, что у нас получается лучше всего: прилагать все усилия и никогда не сдаваться. Спасибо за вашу невероятную поддержку, даже в этой сложной ситуации. А пока мы собираемся перегруппироваться, поехать в Саудовскую Аравию на следующей неделе и приложить все усилия. Ваше здоровье!» — написал Зак Браун в своём «твиттере».