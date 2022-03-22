Сайнс: Гран-при Бахрейна стал для меня самым сложным в качестве пилота «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что Гран-при Бахрейна, где он занял второе место, стал самым сложным в его карьере.

«Возможно, сейчас это звучит немного странно, но для меня как гонщика «Феррари» это был самый сложный уик-энд. У меня не было темпа ни в гонке, ни в пятничной практике. По какой-то причине, которую мне нужно понять, в квалификации я вдруг оказался не на своём месте. Гонка выявила слабые стороны этой машины, и это показывает, что я всё ещё не готов на сто процентов. Так что мне есть над чем работать.Теперь мне предстоит изучить данные и то, что я могу сделать лучше, чтобы управлять этой машиной и бороться за победу в следующий раз», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.

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