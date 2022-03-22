Златан Ибрагимович встретился с пилотами «Феррари» и прокатился на машине 296 GTB

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил базу «Феррари», где пообщался с пилотами команды Формулы-1 Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, а также прокатился на машине 296 GTB. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Новый Ferrari 296GTB является первым автомобилем компании с двигателем V6 и первым гибридным автомобилем компании со времён LaFerrari.

Напомним, на стартовом этапе Гран-при в Бахрейне гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли первое и второе место соответственно.

Гран-при Бахрейна. Итоговая квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 57 кругов

2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.598

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.675

4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.211

5. Кевин Магнуссен («Хаас») +14.754

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +16.119

7. Эстебан Окон («Альпин») +19.423

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +20.386

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +22.390

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +23.064

11. Мик Шумахер («Хаас») +32.574

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +45.873

13. Александер Албон («Уильямс») +53.932

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +54.975

15. Ландо Норрис («Макларен») +56.335

16. Николас Латифи («Уильямс») +1:01.795

17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:03.827.

Серхио Перес («Ред Булл»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошли.