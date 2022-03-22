Организаторы Гран-при Саудовской Аравии отреагировали на обстрел Джидды
Поделиться
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии выступили с заявлением по поводу ракетных обстрелов территории своей страны, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. Напомним, Гран-при Саудовской Аравии состоится в ближайшие выходные.
Ранее сообщалось, что из-за этого инцидента проведение этапа Формулы-1 оказалось под угрозой.
«Этот инцидент не имеет никакого отношения к гоночному уик-энду.
Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими органами, и были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности всех посетителей, а также участвующего персонала, сотрудников и СМИ», — говорится в заявлении.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 22 марта 2022
-
12:52
-
11:44
-
10:54
-
09:57
-
00:42
- 21 марта 2022
-
23:55
-
22:43
-
21:57
-
20:45
-
19:49
-
18:59
-
17:50
-
16:50
-
15:49
-
15:02
-
14:46
-
14:33
-
14:28
-
14:20
-
14:00
-
12:44
-
11:45
-
10:30
-
09:43
-
00:36
- 20 марта 2022
-
23:32
-
23:21
-
23:10
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:49
-
22:43
-
22:38
-
22:33
Партнерский контент