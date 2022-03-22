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Организаторы Гран-при Саудовской Аравии отреагировали на обстрел Джидды

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии отреагировали на обстрел Джидды
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Организаторы Гран-при Саудовской Аравии выступили с заявлением по поводу ракетных обстрелов территории своей страны, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. Напомним, Гран-при Саудовской Аравии состоится в ближайшие выходные.

Ранее сообщалось, что из-за этого инцидента проведение этапа Формулы-1 оказалось под угрозой.

«Этот инцидент не имеет никакого отношения к гоночному уик-энду.

Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими органами, и были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности всех посетителей, а также участвующего персонала, сотрудников и СМИ», — говорится в заявлении.

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