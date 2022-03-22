У Марка Маркеса возникли проблемы со зрением после серьёзной аварии на Гран-при Индонезии

У шестикратного чемпиона MotoGP, испанского мотогонщика Марка Маркеса диагностирована диплопия. Напомним, ранее у Маркеса было диагностировано сотрясение мозга в результате падения на седьмом повороте, случившегося во время разминки в преддверии воскресной гонки Гран-при Индонезии. Об этом сообщает сайт MotoGP.

Во время возвращения в Испанию Марк Маркес начал испытывать дискомфорт со зрением и по прибытии в Барселону в понедельник срочно посетил больницу со своим доверенным офтальмологом, доктором Санчесом Далмау, который после осмотра подтвердил рецидив диплопии, которой гонщик страдал в ноябре прошлого года.

Сегодня утром испанец прошёл общий медицинский осмотр, чтобы оценить все ушибы, полученные в результате аварии. Осмотр подтвердил, что он не получил никаких других травм.



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