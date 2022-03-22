Чжоу: моё выступление в Бахрейне — лучший ответ критикам

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал попадание в топ-10 в первой гонке сезона-2022 Формулы-1, которая проходила в Бахрейне.

«Я считаю, что сделал всё, что нужно, чтобы получить место в Формуле-1. В этой гонке я хотел попасть в зону очков, чтобы закрыть рты своим критикам. Сегодня чувствую огромное облегчение, так как я прошёл путь от P15 до P10. Думаю, что моё выступление — это лучший ответ. Я не говорю слишком много мусора, но я просто сосредоточусь на своей работе.



Сегодня во мне просто включилось это стремление оказаться выше и заработать очки. Как только это стало возможным и я посмотрел на свой гоночный темп и во втором, и в третьем отрезке, подумал, что должен выложиться ещё больше. Заработать даже одно очко вначале — это замечательно», — приводит слова Чжоу Autosport.