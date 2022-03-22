Расселл: проблемы с болидом «Мерседеса» могут продолжаться весь год

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу проблем с болидом команды: слишком сильного дельфинирования и заметной нехватки максимальной скорости.

«Многообещающе видеть, что у других машин была такая же проблема и они смогли её решить, что означает, что решение есть. Но мы изо всех сил пытаемся его найти. Было бы здорово, если бы мы решили эту проблему во время тестов, когда у нас было так много работы, но мы действительно не знаем, сколько времени это займёт. Мы надеемся, что это произойдёт как можно скорее. Однако нет причин, почему это не может продолжаться весь год», — приводит слова Расселла GrandPX.news.

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