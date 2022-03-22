«Хотели использовать подход бульдозера». Ральф Шумахер объяснил проблемы «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер высказался о выступлении команды «Астон Мартин» в новом сезоне «Королевских гонок».



«Болид, как мы слышали, — катастрофа. Он позволяет делать всё что угодно, но только не то, что нужно. И вдобавок ко всему владелец команды теперь также присутствует на собраниях, где говорит, как всё должно быть сделано. Если это так, то ситуация сильно осложняется.



Команда потеряла нить. Они хотели достичь слишком многого и слишком быстро, а в Формуле-1 это просто не работает. Нельзя просто взять много людей и много денег, забросить их в кастрюлю, перемешать, а затем ждать, что из этого что-то выйдет. Команда хотела использовать подход бульдозера, такой метод не работал ещё во времена «Тойоты», — приводит слова Шумахера F1-Insider.