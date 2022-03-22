Тото Вольф: подход Расселла более интеллектуальный, чем у Ферстаппена

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что Джордж Расселл демонстрирует более «интеллектуальный» подход к гонкам, чем Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».



«Я думаю, что подход Макса звучит как «выиграй, несмотря ни на что». Подход Джорджа можно было бы оценить как более интеллектуальный. Он обладает всеми необходимыми навыками», — приводит слова Вольфа издание GQ.



Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1 Расселл занял четвёртое место. Ферстаппен сошёл с дистанции на 55-м круге.



Ранее Расселл высказался о проблемах с болидом команды, акцентировав внимание на слишком сильном дельфинировании и заметной нехватке максимальной скорости.



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