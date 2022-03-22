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Пьер Гасли может получить штраф на стартовой решётке

Пьер Гасли может получить штраф на стартовой решётке
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли в ближайшей перспективе может получить штраф на стартовой решётке. Об этом сообщает Motorsport. Всему виной — возможная замена батареи на его болиде, что сделает практически невозможным его участие в оставшихся гонках без дальнейших изменений. Неисправности на авто Гасли случились в ходе Гран-при Бахрейна, из-за чего он был вынужден сойти с гонки.

«Это был какой-то мгновенный сбой, полная потеря мощности. На данный момент мы считаем, что это может быть связано с батареей, хотя точно не знаем. Так что продолжаем искать причину. Сначала мы должны найти неисправность, но один из сценариев заключается в том, что мы будем должны заменить элемент силового агрегата», — сказал технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон.

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