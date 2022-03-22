Фернандо Алонсо — о новых болидах Ф-1: совершать обгоны не так просто, как кажется
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо выразил мнение, что совершать обгоны на новых болидах Формулы-1 не так просто, как это может казаться со стороны.
«Моё мнение — совершать обгоны не так просто, как это кажется по телевизору. Я думаю, что все обгоны, которые мы видели во время гонки, были вызваны тем, что у болида на новых шинах была фора в две секунды. Мне кажется, что именно шины являются определяющим фактором. В общем, нам нужно провести больше гонок, а там посмотрим», — приводит слова Алонсо Autosport.
Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна Фернандо занял девятое место. Его товарищ по команде, француз Эстебан Окон, был седьмым.
Ранее Алонсо рассказал, с какими трудностями столкнулся на стартовом этапе нового сезона Формулы-1.
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