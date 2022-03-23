«Феррари» будет постепенно увеличивать мощность двигателя

В ближайшее время в «Феррари» не намерены увеличивать мощность силовой установки. При этом, по словам главного моториста команды Энрико Гуалтьери, настоящая производительность силового агрегата будет ещё впереди.
Кроме того, «Феррари» в настоящее время не намерена вносить какие-либо обновления в новый болид. Это будет делаться, но постепенно — для изучения надёжности.
«Понимание машины очень важно для извлечения максимума. Когда мы созреем, мы предпримем ещё один шаг», — приводит слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто Corriere della Sera.
Ранее пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что жаждет борьбы со своим напарником по команде Шарлем Леклером за победу в этом сезоне Формулы-1.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 23 марта 2022
-
00:47
- 22 марта 2022
-
23:09
-
22:07
-
21:15
-
20:09
-
18:43
-
17:37
-
16:19
-
15:29
-
14:21
-
12:52
-
11:44
-
10:54
-
09:57
-
00:42
- 21 марта 2022
-
23:55
-
22:43
-
21:57
-
20:45
-
19:49
-
18:59
-
17:50
-
16:50
-
15:49
-
15:02
-
14:46
-
14:33
-
14:28
-
14:20
-
14:00
-
12:44
-
11:45
-
10:30
-
09:43
-
00:36