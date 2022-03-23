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«Феррари» будет постепенно увеличивать мощность двигателя

«Феррари» будет постепенно увеличивать мощность двигателя
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В ближайшее время в «Феррари» не намерены увеличивать мощность силовой установки. При этом, по словам главного моториста команды Энрико Гуалтьери, настоящая производительность силового агрегата будет ещё впереди.

Кроме того, «Феррари» в настоящее время не намерена вносить какие-либо обновления в новый болид. Это будет делаться, но постепенно — для изучения надёжности.

«Понимание машины очень важно для извлечения максимума. Когда мы созреем, мы предпримем ещё один шаг», — приводит слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто Corriere della Sera.

Ранее пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что жаждет борьбы со своим напарником по команде Шарлем Леклером за победу в этом сезоне Формулы-1.

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