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Названы два главных претендента на замену Гран-при России Формулы-1

Названы два главных претендента на замену Гран-при России Формулы-1
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Автодром «Портимао» в Португалии, а также трасса «Истанбул-Парк» в Турции являются наиболее вероятными местами на замену отменённого Гран-при России Формулы-1. Об этом в своём «твиттере» сообщил известный журналист Серхио Родригес.

Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведении Гран-при России в начале марта. Поводом для этого решения стала ситуация вокруг Украины. Таким образом, российский этап, ранее исключённый из календаря сезона-2022, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.

В 2022 году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз пройти на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

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