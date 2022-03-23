Названы два главных претендента на замену Гран-при России Формулы-1
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Автодром «Портимао» в Португалии, а также трасса «Истанбул-Парк» в Турции являются наиболее вероятными местами на замену отменённого Гран-при России Формулы-1. Об этом в своём «твиттере» сообщил известный журналист Серхио Родригес.
Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведении Гран-при России в начале марта. Поводом для этого решения стала ситуация вокруг Украины. Таким образом, российский этап, ранее исключённый из календаря сезона-2022, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.
В 2022 году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз пройти на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.
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