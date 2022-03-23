Мик Шумахер: могу попадать в топ-5, а «Хаас» может рассчитывать на подиумы
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Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер выразил мнение, что его команда готова к борьбе за подиумы, а он может вполне рассчитывать на попадания в топ-5.
«Пятое место Кевина означает, что в нашем распоряжении есть машина, с помощью которой можно добиваться таких позиций, так что думаю, что и я на это способен. Кроме того, это также означает, что мы можем претендовать на подиумы в случае сумасшедших уик-эндов, которые обычно и бывают в Формуле-1. В общем, думаю, у нас должно получиться», — приводит слова Шумахера Motorsport Week.
Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1 Мик занял 11-е место. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, показал пятый результат.
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