«Вот почему другие могут выиграть больше на круге». Хэмилтон — о проблеме «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил мнение, что проблема команды, связанная с так называемым эффектом «козления», будет преследовать её и на втором этапе Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии.



«Эта проблема определённо никак не связана с конкретной трассой, потому что такие же трудности у нас наблюдались во время предсезонных тестов в Барселоне. Сейчас мы полагаем, что в следующей гонке, на трассе с гораздо более длинными прямыми, у нас опять возникнет та же проблема. Если, конечно, мы её не исправим. В настоящее время огромное количество специалистов работают над её решением.



На самом деле это огромная проблема. Я никогда не сталкивался с этим на болиде Формулы-1 раньше. Машины не должны так скакать вверх и вниз, влияя на прижимную силу. У других команд сейчас дела в этом плане обстоят получше. Вот почему они могут выиграть больше времени на круге», — цитирует Хэмилтона RacingNews365.

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