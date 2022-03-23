Штайнер — о Шумахере: в следующих гонках Мик возьмёт своё

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о выступлении пилотов команды на Гран-при Бахрейна Формулы-1, выразив мнение, что Мик Шумахер дальше будет показывать более высокие результаты.
«Мы все видели скорость нашего болида, и она останется такой же, пока не начнут применяться обновления. И всё-таки в любом случае придётся подождать ещё несколько гонок, чтобы понять уровень той или иной команды. Наши пилоты проявили себя в целом здорово.
У Мика были некоторые сложности, когда в квалификации на своём быстром круге он допустил небольшую ошибку, а затем, уже в гонке, заезд ему испортил Эстебан Окон, когда врезался в него сзади. Такую ситуацию нельзя назвать благоприятной, ведь приходится долго чистить шины, из-за чего откатываешься назад. Но в следующих гонках Мик возьмёт своё», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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