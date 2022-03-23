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Жан Алези назвал лучший дуэт пилотов Формулы-1 на данный момент

Жан Алези назвал лучший дуэт пилотов Формулы-1 на данный момент
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Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези выразил мнение, что в настоящее время Шарль Леклер и Карлос Сайнс из «Феррари» являются лучшим дуэтом пилотов «Королевских гонок».

«Льюис Хэмилтон всё ещё хочет доказать, что он самый сильный пилот в «Мерседесе». В то же время Джордж Расселл будет стремиться победить чемпиона. Вряд ли это будет работать. Что касается «Феррари», то у них есть машина, которая будет давать результат в любых условиях. У них самый лучший болид в Формуле-1. А Леклер и Сайнс представляют собой лучший дуэт на стартовой решётке, даже несмотря на то что они такие разные по характеру.

Шарль провёл потрясающую гонку в Бахрейне. Ему трижды удалось обогнать Ферстаппена, а для этого нужна не только хорошая машина — необходимо быть великолепным пилотом. Сайнс всегда ведёт себя очень спокойно и выступает на стабильном уровне. Иногда он хочет слишком многого, из-за чего теряет немало времени, но в Бахрейне он здорово показал себя, заняв в итоге второе место», — приводит слова Алези Corriere della Sera.

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