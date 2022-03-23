Марк Зурер: не согласен с тем, что у «Феррари» самый сильный двигатель в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер не уверен, что новый силовой агрегат «Феррари» является лучшим в Формуле-1.

«Я не согласен с тем, что у «Феррари» самый сильный двигатель, я думаю, что они находятся на одном уровне с «Хондой» и «Мерседесом».



Слышал от клиентских команд, что они нашли 25 лошадиных сил, и это то, чего им не хватало в прошлом году, так что теперь они на одном уровне. И помните, в прошлом году они улучшили гибрид, и это был большой шаг для «Феррари». Однако у клиентских команд нового гибрида не было. Теперь у них есть новый гибрид и более мощный двигатель, поэтому они тоже сделали большой скачок», — приводит слова Зурера GrandPX.news.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».