Марк Зурер: не согласен с тем, что у «Феррари» самый сильный двигатель в Формуле-1
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер не уверен, что новый силовой агрегат «Феррари» является лучшим в Формуле-1.
«Я не согласен с тем, что у «Феррари» самый сильный двигатель, я думаю, что они находятся на одном уровне с «Хондой» и «Мерседесом».
Слышал от клиентских команд, что они нашли 25 лошадиных сил, и это то, чего им не хватало в прошлом году, так что теперь они на одном уровне. И помните, в прошлом году они улучшили гибрид, и это был большой шаг для «Феррари». Однако у клиентских команд нового гибрида не было. Теперь у них есть новый гибрид и более мощный двигатель, поэтому они тоже сделали большой скачок», — приводит слова Зурера GrandPX.news.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 23 марта 2022
-
17:46
-
16:17
-
15:12
-
14:09
-
13:09
-
11:57
-
11:20
-
10:19
-
09:46
-
00:47
- 22 марта 2022
-
23:09
-
22:07
-
21:15
-
20:09
-
18:43
-
17:37
-
16:19
-
15:29
-
14:21
-
12:52
-
11:44
-
10:54
-
09:57
-
00:42
- 21 марта 2022
-
23:55
-
22:43
-
21:57
-
20:45
-
19:49
-
18:59
-
17:50
-
16:50
-
15:49
-
15:02
-
14:46
Партнерский контент