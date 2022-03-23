Болид Карлоса Сайнса проинспектировали после выступления в Бахрейне
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Болид пилота «Феррари» Карлоса Сайнса был вызван на инспекцию ФИА после Гран-при Бахрейна, сообщает Racingnews365.
Был опубликован отчёт технического делегата, в котором говорится, что машина Сайнса была выбрана в рамках процесса, в котором автомобиль, финишировавший в первой десятке, выбирается случайным образом для дальнейших проверок.
В документе Джо Бауэра, технического делегата ФИА, говорится следующее:
«После гонки Гран-при Бахрейна автомобиль под номером 55 был случайным образом выбран среди 10 лучших автомобилей для более тщательной проверки.
Все проверенные компоненты были признаны соответствующими Техническому регламенту Формулы-1 2022 года».
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