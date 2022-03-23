Марко раскрыл причину двойного схода Ферстаппена и Переса в Бахрейне

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу двойного схода пилотов своей команды Макса Ферстаппена и Серхио Переса на Гран-при Бахрейна.

«Если объяснять просто, то в системе подачи топлива образовался вакуум, из-за чего мотор не получал топлива. На самом же деле, не называя точных цифр, можно сказать, что в баках обеих машин было достаточно топлива для продолжения гонки.

В целом мы были достаточно быстры в Бахрейне, но в решающие моменты не реализовали свой потенциал. В Саудовской Аравии мы вернёмся к своему темпу и будем бороться за победу», — приводит слова Марко Racingnews365.

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