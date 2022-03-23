Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко раскрыл причину двойного схода Ферстаппена и Переса в Бахрейне

Марко раскрыл причину двойного схода Ферстаппена и Переса в Бахрейне
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу двойного схода пилотов своей команды Макса Ферстаппена и Серхио Переса на Гран-при Бахрейна.

«Если объяснять просто, то в системе подачи топлива образовался вакуум, из-за чего мотор не получал топлива. На самом же деле, не называя точных цифр, можно сказать, что в баках обеих машин было достаточно топлива для продолжения гонки.

В целом мы были достаточно быстры в Бахрейне, но в решающие моменты не реализовали свой потенциал. В Саудовской Аравии мы вернёмся к своему темпу и будем бороться за победу», — приводит слова Марко Racingnews365.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022